ЦВК призначила вибори на окрузі загиблого нардепа Давиденка

Фото: ЦВК України (РБК-Україна)

Проміжні вибори нардепа в 208 окрузі відбудуться 25 жовтня

Центральна виборча комісія (ЦВК) визначилася з датою проміжних виборів на окрузі в Чернігівській області після загибелі нардепа Валерія Давиденка. Вибори на 208 окрузі відбудуться 25 жовтня

Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Зокрема, члени ЦВК підтримали постанову, якою проміжні вибори на 208 окрузі призначено на 25 жовтня.

"Взяти до відома, виборчий процес... починається з дня, наступного після опублікування цієї постанови", - зазначила член Центрвиборчкому Олександра Кармаза.

Вона також уточнила, що постанову буде опубліковано 26 серпня, в тому числі на сайті ЦВК.

Як додав голова ЦВК Олег Діденко, при підготовці цих довиборів зіткнулися з відсутністю бюджетних асигнувань для їх організації, тому питання призначення виборів і публікації рішення розвели в часі.

Нагадаємо, 23 травня Давиденка виявили застреленим у власному офісі, поліція кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, але не виключає версії самогубства.

Раніше глава ЦВК Олег Діденко пояснював затримку з призначенням перевиборів на його окрузі тим, що комісія не отримувала документи, що підтверджують смерть Давиденка.

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Автор: РБК-Україна