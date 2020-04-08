ЦИК начал тестировать смену места голосования онлайн

Центральная избирательная комиссия Украины начала тестировать функцию дистанционной смены места голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, ЦИК тестирует функцию смены места голосования онлайн

"Помните, сколько мы сил и времени тратили на этот процесс на президентских выборах. Теперь на следующих выборах народных депутатов и президента можно будет сменить место голосование за пару минут из дому. Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим", - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше могут провести выборы президента без голосования на избирательных участках. Данные меры предпринимаются в связи с пандемией коронавируса, и польский Сейм уже поддержал соответствующие правки в Избирательный кодекс. Согласно изменениям, поляки смогут голосовать по почте.

В январе 2020 года глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что украинцы еще не готовы к голосованию через интернет.