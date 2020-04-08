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ЦВК почала тестувати зміну місця голосування онлайн

Новини » Політика     08.04.2020 - 14:31
ЦВК почала тестувати зміну місця голосування онлайн
Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

На наступних виборах змінити місце голосування можна буде через інтернет

Центральна виборча комісія України почала тестувати функцію дистанційної зміни місця голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, ЦВК тестує функцію зміни місця голосування онлайн

"Пам'ятаєте, скільки сил і часу витрачали на цей процес на президентських виборах. Тепер на наступних виборах народних депутатів і президента можна буде змінити місце голосування за пару хвилин з дому. Хоча, сподіваюся, вже можна буде голосувати онлайн. Принаймні, працюємо над цим", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі можуть провести вибори президента без голосування на виборчих дільницях. Дані заходи вживаються у зв'язку з пандемією коронавірусу, і польський Сейм вже підтримав відповідні правки у Виборчий кодекс. Відповідно до змін, поляки зможуть голосувати поштою.

У січні 2020 року голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що українці ще не готові до голосування через інтернет.

ЦВК передбачила можливість онлайн-засідань
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