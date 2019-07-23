ЦИК начал принимать оригиналы протоколов

Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями по результатам выборов в Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Первыми сдали протоколы 37-й округ Днепропетровской области и 146-й округ Полтавской области. Так, сейчас в Центризбиркоме продолжается непрерывное заседание по приему оригиналов протоколов с результатами голосования.

"Протокол ОИК об итогах голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах одномандатного избирательного округа № 45. Количество бюллетеней для голосования, полученных ОИК: 43 400 тыс.", - рассказала представитель ОИК № 45.

По данным ЦИК, в 146-м округе Полтавской области победил самовыдвиженец Юрий Шаповалов. За него проголосовали 27,08% избирателей. Второе место у кандидата от партии "Слуга народа" Феликса Урина.

Также по данным електонних протоколов ЦИК, в 37-м округе Днепропетровской области победил самовыдвиженец Дмитрий Шпенов, за него проголосовали 34,70% избирателей. Второе место у кандидата от "Слуги народа" Игоря Фартушного.

Напомним, вице-премьер Владимир Кистион проиграл другим кандидатам на внеочередных выборах в Верховную Раду на 11-м мажоритарном округе в Винницкой области. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик проиграл на выборах в 85-м округе, а министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак - в 124 округе.