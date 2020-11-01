ЦИК Молдовы признал президентские выборы состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Молдовы признала состоявшимися президентские выборы в республике. По данным ЦИК, явка на выборах превысила 33,33%.

Об этом говорится в сообщении ЦИК Молдовы.

"Сегодняшние президентские выборы можно считать действительными", - отмечается в сообщении.

По данным ЦИК на 17:20 по киевскому времени в голосовании в Молдове приняли участие 1 млн 50 тысяч человек, что составляет 37% от числа избирателей.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье, 1 ноября, в Молдове началось голосование на выборах президента. В гонке участвуют восемь кандидатов, но наилучшие шансы имеют пророссийский президент Игорь Додон и прозападный экс-премьер Майя Санду.

На выборы также идут мэр города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу, Виолетта Иванова, поддержанная партией "Шор", лидер Партии национального единства Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ от блока Unirea.

Согласно опросу Ассоциации социологов Vox Populi за октябрь, нынешнего президента готовы поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду - 24,3%. Таким образом, возможно проведение второго тура.

Напомним, ранее Молдова на месяц ограничила движение в пункте пропуска с Украиной.