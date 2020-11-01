ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Молдове начались выборы президента

Молдова , Воскресенье 01 ноября 2020 08:46
В Молдове начались выборы президента
Фото: флаг Молдовы (flickr.com/peamasher)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 1 ноября, в Молдове началось голосование на выборах президента. В гонке участвуют восемь кандидатов, но наилучшие шансы имеют пророссийский президент Игорь Додон и прозападный экс-премьер Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Додон, построивший кампанию на необходимости сближения с Россией, победил на выборах в 2016 году. Сейчас он продолжает говорить о необходимости нейтральной внешней политики, развития отношений с Москвой и ЕС.

Противостоят ему семь кандидатов. Главный противник - Майя Санду, бывший премьер-министр и лидер в проевропейской Партии действия и солидарности. На прошлых выборах Санду проиграла Додону во втором туре.

Еще один соперник Додона - глава партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. На президентских выборах в 2016 году он отозвал свою кандидатуру в пользу Санду, ставшей единым кандидатом от проевропейских сил.

На выборы также идут мэр города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу, Виолетта Иванова, поддержанная партией "Шор", лидер Партии национального единства Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ от блока Unirea.

Согласно опросу Ассоциации социологов Vox Populi за октябрь, нынешнего президента готовы поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду - 24,3%. Таким образом возможно проведение второго тура.

Напомним, ранее Молдова на месяц ограничила движение в пункте пропуска с Украиной.

Также РБК-Украина писало, что на границе с Молдовой выявили хасидов-нелегалов, которые находились в Украине. Их выдворят из страны с пятилетним запретом на въезд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Молдовавыборы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь