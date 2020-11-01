В Молдове начались выборы президента

Фото: флаг Молдовы (flickr.com/peamasher)

В воскресенье, 1 ноября, в Молдове началось голосование на выборах президента. В гонке участвуют восемь кандидатов, но наилучшие шансы имеют пророссийский президент Игорь Додон и прозападный экс-премьер Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Додон, построивший кампанию на необходимости сближения с Россией, победил на выборах в 2016 году. Сейчас он продолжает говорить о необходимости нейтральной внешней политики, развития отношений с Москвой и ЕС.

Противостоят ему семь кандидатов. Главный противник - Майя Санду, бывший премьер-министр и лидер в проевропейской Партии действия и солидарности. На прошлых выборах Санду проиграла Додону во втором туре.

Еще один соперник Додона - глава партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. На президентских выборах в 2016 году он отозвал свою кандидатуру в пользу Санду, ставшей единым кандидатом от проевропейских сил.

На выборы также идут мэр города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу, Виолетта Иванова, поддержанная партией "Шор", лидер Партии национального единства Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ от блока Unirea.



Согласно опросу Ассоциации социологов Vox Populi за октябрь, нынешнего президента готовы поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду - 24,3%. Таким образом возможно проведение второго тура.

Напомним, ранее Молдова на месяц ограничила движение в пункте пропуска с Украиной.

Также РБК-Украина писало, что на границе с Молдовой выявили хасидов-нелегалов, которые находились в Украине. Их выдворят из страны с пятилетним запретом на въезд.