ЦВК Молдови визнав президентські вибори такими, що відбулися

Центральна виборча комісія Молдови визнала такими, що відбулися президентські вибори в республіці. За даними ЦВК, явка на виборах перевищила 33,33%.

Про це йдеться в повідомленні ЦВК Молдови.

"Сьогоднішні президентські вибори можна вважати дійсними", - наголошується в повідомленні.

За даними ЦВК на 17:20 за київським часом у голосуванні в Молдові взяли участь 1 млн 50 тисяч осіб, що становить 37% від числа виборців.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю, 1 листопада, у Молдові почалося голосування на вибори президента. У гонці беруть участь вісім кандидатів, але найкращі шанси мають проросійський президент Ігор Додон і прозахідний екс-прем'єр Майя Санду.

На вибори також йдуть мер міста Бельци, лідер "Нашої партії" Ренато Вусатий, колишній керівник Ліберал-демократичної партії Тудор Деліу, Віолетта Іванова, підтримана партією "Шор", лідер Партії національної єдності Октавіан Цику і Дорін Кіртоаке від блоку Unirea.

Згідно з опитуванням Асоціації соціологів Vox Populi за жовтень нинішнього президента готові підтримати 42,9% жителів Молдови, а Санду - 24,3%. Таким чином, можливе проведення другого туру.

Нагадаємо, раніше Молдова на місяць обмежила рух у пункті пропуску з Україною.