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В Киргизии назначили повторные парламентские выборы после протестов

Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила повторные парламентские выборы. Перевыборы в Жогорку Кенеша состоятся 20 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба киргизского ЦИК.

Сегодня состоялось заседание комиссии, на котором утвердили календарный план мероприятий и смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов.

Решение о назначении даты новых выборов было принято на основе Конституции Киргизии после признания результатов предыдущих выборов, которые состоялись 4 октября, недействительными.

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Напомним, накануне ЦИК предложил парламенту дату повторных выборов и попросил его принять ряд решений.

Как известно, предыдущие парламентские выборы, которые состоялись 4 октября, спровоцировали в Киргизии массовые акции протеста. Митингующие не признавали результаты голосования, поэтому Центризбирком признал выборы недействительными.

На фоне акций протеста в отставку подал президент Киргизии.

Обязанности главы государства должны были перейти к спикеру парламента, но он отказался возглавить страну в пользу премьер-министра.

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