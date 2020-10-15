ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Премьер Киргизии заявил, что возглавит страну

Четверг 15 октября 2020 19:01
Премьер Киргизии заявил, что возглавит страну
Фото: Садыр Жапаров (скрин видео АКИpress)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что возглавит страну. Это произошло после того, как киргизский глава парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента.

Об этом сообщает Kaktus media.

"Канат Исаев официально отказался исполнять обязанности президента. Они перешли ко мне", - сказал Жапаров.

Согласно конституции Киргизии, полномочия парламента нынешнего созыва заканчиваются в конце октября. Новые президентские выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня отставки Сооронбая Жээнбекова.

Отмечается, на это время полномочия президента должны перейти к спикеру парламента, при этом он не сможет участвовать в президентских выборах, назначать досрочные парламентские выборы, или отправлять в отставку правительство.

Напомним, в Киргизии начались протесты после парламентских выборов. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов. В связи с этим ЦИК Киргизии не признала выборы и назначила новые.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку из-за массовых протестов в стране.

Кроме того, ранее в отставку ушли мэр Бишкека, председателя Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Киргизия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь