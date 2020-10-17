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ЦИК Киргизии предложил дату новых парламентских выборов

Бишкек, Суббота 17 октября 2020 15:34
ЦИК Киргизии предложил дату новых парламентских выборов
Фото: глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова (shailoo.gov.kg)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия Киргизии обсудила возможную дату проведения повторных парламентских выборов в стране. Выборы Жогорку Кенеша могут назначить на 20 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба киргизского ЦИК.

Члены киргизского Центризбиркома пришли к выводу, что в случае назначения парламентских выборов на 20 декабря будет возможность установить результаты голосования еще до конца 2020 года.

Однако для назначения повторных выборов киргизский парламент должен решить ряд вопросов, в частности, об участии в выборах политических партий, чьи действия привели к признанию предварительного голосования недействительным.

Напомним, после парламентских выборов в Киргизии начались протесты. Протестующие не признали результатов голосования и потребовали повторных выборов. В связи с этим ЦИК Киргизии признал выборы недействительными.

Кроме того, на фоне протестов в отставку подал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Решение об отставке он принял после назначения премьер-министра страны.

Исполнять обязанности президента будет новоназначенный премьер Садыр Жапаров, поскольку спикер парламента Кыргызстана отказался возглавлять страну.

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Новости Украины В мире Центральная избирательная комиссияКиргизияпарламентские выборы

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