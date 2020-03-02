В Израиле проходят третьи за год парламентские выборы

Фото: выборы в Израиле (haaretz.com)

Политический кризис в Израиле может разрешиться по итогам этих выборов

Сегодня, 2 марта, в Израиле проходят третьи за год выборы в Кнессет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что голосование пройдет на более чем 10,5 тыс. избирательных участках. Ожидается, что участие в голосовании примут почти 6,5 млн избирателей.

Также сообщается, что в Кнессет 23 созыва баллотируются 29 предвыборных списков. За несколько дней до выборов партия "Цомет" снялась с голосования в пользу партии "Ликуд" действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Выборы продлятся до 22:00. Ожидается, что до вечера 3 марта уже опубликуют результаты голосования на обычных избирательных участках, а через сутки станут известны итоги голосования в так называемых двойных конвертах. Речь идет о голосовании военных, дипломатов, а также в больницах и тюрьмах.

В целях безопасности, с полуночи 1 марта и до полуночи 2 марта введен режим изоляции палестинских территорий в Иудее и Самарии. Кроме того, закрыты пункты пропуска на границе с сектором Газы.

Напомним, в феврале партия Биньямина Нетаньяху попала в скандал с крупнейшей утечкой данных избирателей. В частности, через специальное приложение произошла утечка данных 6,5 млн избирателей.