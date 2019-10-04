ЦИК избрал заместителей главы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 4 октября избрала заместителями главы Центризбиркома Сергея Дубовика и Виталия Плукара. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кандидатуру Дубовика поддержали 15 членов комиссии, лишь один не поддержал его кандидатуру. В свою очередь, кандидатуру Плукара поддержали единогласно.

Отметим, сегодня состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии в новом составе. Члены новоизбранного ЦИК избрали новым главой комиссии Олега Диденко.

Во время заседания планируется избрать также секретаря.

Напомним, сегодня, 4 октября, Верховная рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Почти единогласно народные депутаты проголосовали за каждого члена нового состава Центризбиркома. После назначения члены комиссии приняли присягу перед парламентом. При этом один из членов Центризбиркома от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не явился на заседание Рады в связи с тем, что находится в заграничной командировке, и, соответственно, не принял присягу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. В списке всего числится 17 человек.

2 октября фракция "Слуга народа" подала президенту предложения по 18 кандидатах в новый состав ЦИК. Среди предложенных кандидатов были бывшие члены Центризбиркома. В частности, в предыдущий состав ЦИК входили Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкий и Плукар.