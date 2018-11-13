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В ЦВК виключили застосування електронного протоколу під час президентських виборів

Новини » Політика    13.11.2018 - 12:42
В ЦВК виключили застосування електронного протоколу під час президентських виборів
Фото: Євген Радченко (facebook.com.euradchenko)

Радченко не виключає, що після проведення виборів в ЦВК можуть повернутись до цього питання

В Центральній виборчій комісії (ЦВК) виключили застосування електронного протоколу під час президентських виборів-2019. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для того, "щоб запровадити таку річ треба три складових".

"По-перше, законодавче регулювання. На сьогодні воно відсутнє, ані в проекті кодексу, ані в законі "Про вибори президента". Порядку підрахунку голосів і встановлення результатів виборів за допомогою електронних протоколів немає. Максимум, що ЦВК могла б зробити - експеримент для того, щоб випробувати систему. Нажаль, перед президентськими виборами часу є недостатньо для того, щоб такі експерименти робити", - заявив Радченко.

Втім, заступник голови комісії не виключив, що після проведення виборів в ЦВК можуть повернутись до цього питання.

"Але, очевидно, що це буде після того, як пройде виборчий процес", - додав він.

Нагадаємо, під час виборів в Україні не виключені як кібератаки, так і гібридні атаки на Центральну виборчу комісію.

Голова комісії наголосила, що у ЦВК намагаються продумати контрдії проти можливих гібридних атак під час проведення майбутніх виборів.

У ЦВК не виключили можливі гібридні атаки під час виборів
Новини України Центральна виборча комісіяпрезидентські виборипротокол
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