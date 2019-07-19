ЦИК исключил из списка скандального кандидата от Оппоплатформы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидата в народные депутаты во время выборов в Верховную раду Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии "Оппозиционного платформа - За життя". Об этом сообщила пресс-служба комиссии по итогам заседания.

ЦИК исключил Торнера из избирательного списка под №44.

Напомним, РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и и.о. председателя СБУ Иван Баканов призвали председателя ЦИК Татьяну Слипачук снять с выборов в Верховную раду фальшивого кандидата Дмитрия Торнера, который скрывается от международного правосудия.

Мужчина, начиная с 2007 года, на основании поддельных документов получил пять паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными. Также злоумышленник получил четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Торнер фактически является гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 ("Побег из мест заключения") УК Республики Молдова.

18 июля 2019 года по результатам проверки Государственной миграционной служби Украины законности процедуры оформления вышеуказанных паспортных документов все указанные паспорта гражданина Украины были признаны недействительными и подлежащими изъятию и уничтожению.