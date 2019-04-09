ЦИК исключает возможность официальных дебатов на "Олимпийском"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не видит оснований, чтобы изменить постановление для проведения дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский". Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня ни один из штабов не обращался в ЦИК относительно дебатов. Поэтому Центризбирком не видит оснований для изменения своего постановления, которое соответствует международным стандартам проведения теледебатов.

"Дебаты, которые установлены непосредственно в ст. 62 (закона о выборах президента, - ред.), соответствуют международной практике. Согласно постановлению №472 от 5 мая 2014 есть четыре базовых принципа, которые должны быть соблюдены при проведении дебатов… Дебаты должны состояться в том порядке, в котором они установлены законом и постановлением ЦИК. Это наша позиция и мы все сделаем для того, чтобы все было подготовлено", - добавила Слипачук.

Напомним, ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания предложил провести ток-шоу в эфире UA:Перший после дебатов Зеленского и Порошенко.

Отметим, в штабе Порошенко уже допускают промежуточный раунд дебатов, который может пройти среди недели.