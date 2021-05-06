ЦИК ищет оптимальное решение для установления результатов выборов на 87 округе

Ситуацию с определением победителя на выборах в 87 округе в ЦИК назвали экстраординарной, при которой нет однозначного юридического выхода. В комиссии добавили, что ведут поиск оптимальных действий и решений для установления достоверных результатов голосования.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
"Сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет", - отмечается в сообщении.
В ЦИК добавили, что ведут поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть приняты для установления достоверных результатов выборов на 87 округе в пределах полномочий комиссии, определенных законами Украины "О Центральной избирательной комиссии" и "О выборах народных депутатов Украины", а также с учетом судебных решений и пункта 20 части первой статьи 92 Конституции страны.
Напомним, ранее ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу (Ивано-Франковская область). Решение приняли единогласно.
РБК-Украина писало, что на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За майбутнє" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.
Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы в округе состоявшимися.