ЦВК шукає оптимальне рішення для встановлення результатів виборів на 87 окрузі

Ситуацію з визначенням переможця на виборах у 87 окрузі в ЦВК назвали екстраординарною, при якій немає однозначного юридичного виходу. У комісії додали, що ведуть пошук оптимальних дій і рішень для встановлення достовірних результатів голосування.

Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

У ЦВК додали, що ведуть пошук оптимальних дій і рішень, які можуть бути прийняті для встановлення достовірних результатів виборів на 87 окрузі в межах повноважень комісії, визначених законами України "Про Центральну виборчу комісію" і "про вибори народних депутатів України", а також з урахуванням судових рішень і пункту 20 частини першої статті 92 Конституції країни.

"Сьогодні виникла екстраординарна ситуація, при якій однозначного юридичного виходу немає", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно.

РБК-Україна писало, що на довиборах до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти представник від партії " За майбутнє "Олександр Шевченко і представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%.

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися.