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ЦИК хочет расширить цели использования персональных данных избирателей

Новости » Политика    22.10.2019 - 21:12
ЦИК хочет расширить цели использования персональных данных избирателей
Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

Члены ЦИК одобрили предложение по совершенствованию закона "О Госреестре избирателей"

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) одобрили предложение усовершенствовать ЗУ "О Государственном реестре избирателей" в части использования персональных данных избирателей относительно целей их использования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, на заседании, которое состоялось 22 октября, члены Центризбиркома одобрили предложение по совершенствованию закона "О Государственном реестре избирателей".

"Комиссия одобрила предложения по совершенствованию закона Украины "О Государственном реестре избирателей" в части использования персональных данных избирателей, содержащиеся в базе данных Государственного реестра избирателей, изложенные в форме проекта закона Украины о внесении изменений в статью 26 закона Украины "О Государственном реестре избирателей" о дополнении перечня целей использования персональных данных избирателей, содержащиеся в базе данных Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что такое решение ЦИК приняла с пояснительной запиской и сравнительной таблицей.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы на 22 декабря 2019 года. Местные выборы назначены в 86 объединенных территориальных общинах.

Кроме того, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы в Киеве могут состояться не ранее чем в январе-феврале 2019 года.

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