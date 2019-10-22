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ЦВК хоче розширити цілі використання персональних даних виборців

Новини » Політика    22.10.2019 - 21:12
ЦВК хоче розширити цілі використання персональних даних виборців
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Члени ЦВК схвалили пропозицію щодо вдосконалення закону "Про Держреєстр виборців"

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) схвалили пропозицію вдосконалити ЗУ "ПРО Державний реєстр виборців" у частині використання персональних даних виборців щодо цілей їх використання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ЦВК.

Як повідомляється, на засіданні, яке відбулося 22 жовтня, члени Центрвиборчкому схвалили пропозицію щодо вдосконалення закону "Про Державний реєстр виборців".

"Комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення закону України "Про Державний реєстр виборців" у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців, викладені у формі проекту закону України про внесення змін до статті 26 закону України "Про Державний реєстр виборців" про доповнення переліку цілей використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців", - йдеться в повідомленні

Повідомляється, що таке рішення ЦВК прийняла з пояснювальною запискою та порівняльною таблицею.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року. Місцеві вибори призначені у 86 об'єднаних територіальних громадах.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори в Києві можуть відбутися не раніше ніж у січні-лютому 2019 року.

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