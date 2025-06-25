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Для цих знаків Зодіаку кінець тижня стане переломним: почують важливі слова

Середа 25 червня 2025 19:24
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Для цих знаків Зодіаку кінець тижня стане переломним: почують важливі слова Меркурій принесе несподівані поворооти цим 3 знакам Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Вже 26 червня Меркурій переходить у знак Лева. Це час ясності, рішень та несподіваних проривів. Найбільше цей вплив відчуються три знаки Зодіаку.

В матеріалі РБК-Україна розповідаємо, на кого чекають відповіді, а на кого - нові починання.

Телець

Меркурій у Леві допоможе краще висловлювати думки та почуття, тому це ідеальний час для душевних розмов з близькими. Ви зможете знайти відповіді на питання, які вас давно турбували.

Прислухайтеся до того, що вам кажуть інші. У цих словах може бути підказка, яка змінить усе.

Також вдалий період для розв'язання питань з житлом та побутом. Якщо хотіли щось змінити вдома - удача на вашому боці.

Лев

Час бути чесним із собою та іншими. Не бійтеся говорити правду - вона звільнить від тяжкого емоційного тягаря.

Всесвіт підтримує вашу відвертість. Навіть якщо вона буде трохи імпульсивною, це лише матиме користь.

Ви вже на шляху до нових можливостей. Лишилося звільнитеся від того, що стримує ваш розвиток.

Стрілець

Цікавість і жага до знань будуть на піку. Використайте цю енергію з користю - не відкладайте можливості навчитися нового.

Меркурій у Леві звертає вашу увагу на дрібниці. Будьте уважні до деталей навколо - у них приховується глибший сенс.

День загалом вдалий для нових починань, навіть якщо це буде щось незвичне. Не стримуйте себе. Сміливо поринайте у нове, адже удача буде на вашому боці.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: YourTango, Astro.

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