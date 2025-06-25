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Для этих знаков Зодиака конец недели станет переломным: услышат важные слова

Среда 25 июня 2025 19:24
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Для этих знаков Зодиака конец недели станет переломным: услышат важные слова Меркурий принесет неожиданные повороты этим 3 знакам Зодиака (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Уже 26 июня Меркурий переходит в знак Льва. Это время ясности, решений и неожиданных прорывов. Больше всего это влияние почувствуют три знака Зодиака.

В материале РБК-Украина рассказываем, кого ждут ответы, а кого - новые начинания.

Телец

Меркурий во Льве поможет лучше выражать мысли и чувства, поэтому это идеальное время для душевных разговоров с близкими. Вы сможете найти ответы на вопросы, которые вас давно беспокоили.

Прислушивайтесь к тому, что вам говорят другие. В этих словах может быть подсказка, которая изменит все.

Также удачный период для решения вопросов с жильем и бытом. Если хотели что-то изменить дома - удача на вашей стороне.

Лев

Время быть честным с собой и другими. Не бойтесь говорить правду - она освободит от тяжелого эмоционального бремени.

Вселенная поддерживает вашу откровенность. Даже если она будет немного импульсивной, это только пойдет на пользу.

Вы уже на пути к новым возможностям. Осталось освободитесь от того, что сдерживает ваше развитие.

Стрелец

Любопытство и жажда знаний будут на пике. Используйте эту энергию с пользой - не откладывайте возможности научиться новому.

Меркурий во Льве обращает ваше внимание на мелочи. Будьте внимательны к деталям вокруг - в них скрывается более глубокий смысл.

День в целом удачный для новых начинаний, даже если это будет что-то необычное. Не сдерживайте себя. Смело погружайтесь в новое, ведь удача будет на вашей стороне.

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При написании материала были использованы следующие источники: YourTango, Astro.

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