Без цих "папірців" субсидію не дадуть: повний список документів для непрацюючих пенсіонерів

Непрацюючі пенсіонери також можуть отримати житлову субсидію, якщо витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для домогосподарства обов'язковий платіж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
"Якщо непрацюючий пенсіонер зареєстрований і проживає у житловому приміщенні один, для призначення житлової субсидії він має подати лише заяву та декларацію (за встановленими формами)", - наголошує ПФУ.
В окремих випадках можуть знадобитися додаткові документи.
Якщо у пенсіонера є заборгованість за житлово-комунальні послуги, потрібно надати документ, який підтверджує її погашення, договір про реструктуризацію боргу або ухвалу про відкриття судового провадження, якщо заборгованість оскаржується в суді.
Якщо ж у житлі разом із пенсіонером зареєстровані люди, які фактично там не проживають, до заяви та декларації необхідно додати документи, що це підтверджують. Зокрема, це може бути:
Раніше РБК-Україна пояснювало, хто з українців може отримати не лише субсидію, а й додаткову підтримку від держави.
Також ми писали, як зміна тарифів на воду вплине на субсидію.
Окрім того, дізнайтеся, чи дадуть державну допомогу, якщо ви тимчасово не працюєте.