Без этих "бумажек" субсидию не дадут: полный список документов для неработающих пенсионеров

Неработающие пенсионеры могут получить жилищную субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный для домохозяйства обязательный платеж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
"Если неработающий пенсионер зарегистрирован и проживает в жилом помещении один, для назначения жилищной субсидии он должен подать только заявление и декларацию (по установленным формам)", - отмечает ПФУ.
В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.
Если у пенсионера есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, нужно предоставить документ, подтверждающий его погашение, договор о реструктуризации долга или решение об открытии судебного производства, если задолженность обжалуется в суде.
Если же в жилье вместе с пенсионером зарегистрированы люди, которые там не проживают, к заявлению и декларации необходимо добавить документы, что это подтверждают. В частности, это может быть:
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