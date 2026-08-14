Без этих "бумажек" субсидию не дадут: полный список документов для неработающих пенсионеров

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Субсидию назначают только пенсионерам, которые живут одни? Нет. Если вместе с неработающим пенсионером зарегистрированы другие люди, это не лишает его права на субсидию. Однако если эти лица фактически не проживают по адресу регистрации, могут потребоваться подтверждающие это документы.

Нет. Если вместе с неработающим пенсионером зарегистрированы другие люди, это не лишает его права на субсидию. Однако если эти лица фактически не проживают по адресу регистрации, могут потребоваться подтверждающие это документы. Когда необходимо подавать дополнительные документы? В стандартной ситуации достаточно заявления и декларации. Однако в зависимости от обстоятельств могут потребоваться договор аренды жилья, документы о реструктуризации долга за коммуналку, справка ВПЛ или подтверждение фактического непроживания зарегистрированных лиц.

В стандартной ситуации достаточно заявления и декларации. Однако в зависимости от обстоятельств могут потребоваться договор аренды жилья, документы о реструктуризации долга за коммуналку, справка ВПЛ или подтверждение фактического непроживания зарегистрированных лиц. Как пенсионеру оформить субсидию? Подать заявление и декларацию можно лично в сервисном центре ПФУ, ЦНАП или через уполномоченного представителя местного совета. Также доступно онлайн-оформление через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда и портал "Дія".

"Если неработающий пенсионер зарегистрирован и проживает в жилом помещении один, для назначения жилищной субсидии он должен подать только заявление и декларацию (по установленным формам)", - отмечает ПФУ.

В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Если у пенсионера есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, нужно предоставить документ, подтверждающий его погашение, договор о реструктуризации долга или решение об открытии судебного производства, если задолженность обжалуется в суде.

Если же в жилье вместе с пенсионером зарегистрированы люди, которые там не проживают, к заявлению и декларации необходимо добавить документы, что это подтверждают. В частности, это может быть: