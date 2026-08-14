Без цих "папірців" субсидію не дадуть: повний список документів для непрацюючих пенсіонерів

Непрацюючі пенсіонери також можуть отримати житлову субсидію, якщо витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для домогосподарства обов'язковий платіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Субсидію призначають лише пенсіонерам, які живуть самі? Ні. Якщо разом із непрацюючим пенсіонером зареєстровані інші люди, це не позбавляє його права на субсидію. Однак якщо ці особи фактично не проживають за адресою реєстрації, можуть знадобитися документи, які це підтверджують.

Ні. Якщо разом із непрацюючим пенсіонером зареєстровані інші люди, це не позбавляє його права на субсидію. Однак якщо ці особи фактично не проживають за адресою реєстрації, можуть знадобитися документи, які це підтверджують. Коли потрібно подавати додаткові документи? У стандартній ситуації достатньо заяви та декларації. Проте залежно від обставин можуть знадобитися договір оренди житла, документи про реструктуризацію боргу за комуналку, довідка ВПО або підтвердження фактичного непроживання зареєстрованих осіб.

У стандартній ситуації достатньо заяви та декларації. Проте залежно від обставин можуть знадобитися договір оренди житла, документи про реструктуризацію боргу за комуналку, довідка ВПО або підтвердження фактичного непроживання зареєстрованих осіб. Як пенсіонеру оформити субсидію? Подати заяву та декларацію можна особисто у сервісному центрі ПФУ, ЦНАПі або через уповноваженого представника місцевої ради. Також доступне онлайн-оформлення через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду та портал "Дія".

"Якщо непрацюючий пенсіонер зареєстрований і проживає у житловому приміщенні один, для призначення житлової субсидії він має подати лише заяву та декларацію (за встановленими формами)", - наголошує ПФУ.

В окремих випадках можуть знадобитися додаткові документи.

Якщо у пенсіонера є заборгованість за житлово-комунальні послуги, потрібно надати документ, який підтверджує її погашення, договір про реструктуризацію боргу або ухвалу про відкриття судового провадження, якщо заборгованість оскаржується в суді.

Якщо ж у житлі разом із пенсіонером зареєстровані люди, які фактично там не проживають, до заяви та декларації необхідно додати документи, що це підтверджують. Зокрема, це може бути: