Без этих "бумажек" субсидию не дадут: полный список документов для неработающих пенсионеров
Неработающие пенсионеры могут получить жилищную субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный для домохозяйства обязательный платеж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Субсидию назначают только пенсионерам, которые живут одни? Нет. Если вместе с неработающим пенсионером зарегистрированы другие люди, это не лишает его права на субсидию. Однако если эти лица фактически не проживают по адресу регистрации, могут потребоваться подтверждающие это документы.
- Когда необходимо подавать дополнительные документы? В стандартной ситуации достаточно заявления и декларации. Однако в зависимости от обстоятельств могут потребоваться договор аренды жилья, документы о реструктуризации долга за коммуналку, справка ВПЛ или подтверждение фактического непроживания зарегистрированных лиц.
- Как пенсионеру оформить субсидию? Подать заявление и декларацию можно лично в сервисном центре ПФУ, ЦНАП или через уполномоченного представителя местного совета. Также доступно онлайн-оформление через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда и портал "Дія".
"Если неработающий пенсионер зарегистрирован и проживает в жилом помещении один, для назначения жилищной субсидии он должен подать только заявление и декларацию (по установленным формам)", - отмечает ПФУ.
В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.
Если у пенсионера есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, нужно предоставить документ, подтверждающий его погашение, договор о реструктуризации долга или решение об открытии судебного производства, если задолженность обжалуется в суде.
Если же в жилье вместе с пенсионером зарегистрированы люди, которые там не проживают, к заявлению и декларации необходимо добавить документы, что это подтверждают. В частности, это может быть:
- справка об обучении или работе зарегистрированного лица в другом населенном пункте;
- справка от ЖЭКа, ОСМД или ЖСК о том, что человек не проживает по этому адресу;
- подтверждение оплаты коммунальных услуг по другому адресу;
- акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства, составленный органом местного самоуправления.
Ранее РБК-Украина объясняло, кто из украинцев может получить не только субсидию, но и дополнительную поддержку от государства.
Также мы писали, как изменение тарифов на воду повлияет на субсидию.
Кроме того, узнайте, нужно ли выписывать ради субсидии членов семьи, которые уже давно не проживают в доме/квартире.