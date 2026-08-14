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Без этих "бумажек" субсидию не дадут: полный список документов для неработающих пенсионеров

05:15 14.08.2026 Пт
2 мин
Важно знать несколько ключевых моментов
aimg Юлия Капитонова
Без этих "бумажек" субсидию не дадут: полный список документов для неработающих пенсионеров Фото: Дополнительные справки о размере пенсии собирать не нужно (Getty Images)
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Неработающие пенсионеры могут получить жилищную субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный для домохозяйства обязательный платеж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Субсидию назначают только пенсионерам, которые живут одни? Нет. Если вместе с неработающим пенсионером зарегистрированы другие люди, это не лишает его права на субсидию. Однако если эти лица фактически не проживают по адресу регистрации, могут потребоваться подтверждающие это документы.
  • Когда необходимо подавать дополнительные документы? В стандартной ситуации достаточно заявления и декларации. Однако в зависимости от обстоятельств могут потребоваться договор аренды жилья, документы о реструктуризации долга за коммуналку, справка ВПЛ или подтверждение фактического непроживания зарегистрированных лиц.
  • Как пенсионеру оформить субсидию? Подать заявление и декларацию можно лично в сервисном центре ПФУ, ЦНАП или через уполномоченного представителя местного совета. Также доступно онлайн-оформление через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда и портал "Дія".

"Если неработающий пенсионер зарегистрирован и проживает в жилом помещении один, для назначения жилищной субсидии он должен подать только заявление и декларацию (по установленным формам)", - отмечает ПФУ.

В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Если у пенсионера есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, нужно предоставить документ, подтверждающий его погашение, договор о реструктуризации долга или решение об открытии судебного производства, если задолженность обжалуется в суде.

Если же в жилье вместе с пенсионером зарегистрированы люди, которые там не проживают, к заявлению и декларации необходимо добавить документы, что это подтверждают. В частности, это может быть:

  • справка об обучении или работе зарегистрированного лица в другом населенном пункте;
  • справка от ЖЭКа, ОСМД или ЖСК о том, что человек не проживает по этому адресу;
  • подтверждение оплаты коммунальных услуг по другому адресу;
  • акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства, составленный органом местного самоуправления.

Ранее РБК-Украина объясняло, кто из украинцев может получить не только субсидию, но и дополнительную поддержку от государства.

Также мы писали, как изменение тарифов на воду повлияет на субсидию.

Кроме того, узнайте, нужно ли выписывать ради субсидии членов семьи, которые уже давно не проживают в доме/квартире.

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