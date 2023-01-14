Циганков підписав контракт із середняком топ-чемпіонату, – інсайдер

25-річний українець нібито виступатиме в чемпіонаті Іспанії. Новим клубом вихованця "біло-синіх" повинна стати "Жирона".

За даними джерела, Циганков успішно пройшов медогляд у каталонському місті та вже підписав угоду на 4 роки. Офіційно про перехід оголосять 16 січня. До лав "Жирони" вінгер переїде в статусі вільного агента влітку. Найближчі півроку він проведе в "Динамо".

Контракт Циганкова з вітчизняним грандом чинний до 30 червня. Футболісти, починаючи з піврічного терміну до завершення угоди, мають право вести перемовини про наступне працевлаштування. У цій ситуації "Динамо" не отримає грошей за трансфер.

У нинішньому сезоні Віктор Циганков провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 6 результативних передач. Напередодні він не з'явився на медобстеження "динамівців" перед початком підготовки до другої частину сезону 2022/23. "Біло-сині" 20 січня поїдуть на збори до Туреччини.

"Жирона" наразі йде на 12-й сходинці Ла Ліги. В активі команди 18 очок і лише три пункти переваги над зоною вильоту. Каталонський клуб входить до Football City Group – спортивного холдингу з командами в різних куточках планети на чолі з "Манчестер Сіті".