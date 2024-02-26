Циганков красивим голом забезпечив "Жироні" перемогу в чемпіонаті Іспанії

Іспанія, Ла Ліга, 26-й тур

"Жирона" – "Райо Вальєкано" – 3:0

Голи: Циганков, 52, Савіо, 90+1, 90+5

Вилучення: Чаваррія, 76 (РВ, друга жовта картка)

Стартові півгодини промайнули відносно спокійно. А ось далі "жирондинці" взялися до справи серйозніше, тож з'явилися моменти. Дві спроби Еррери завдати прицільного пострілу заблокували оборонці, а Довбик вирішив приймати м'яч замість удару в дотик і загубив нагоду.

З початком другої половини "Жирона" ще додала. Це дозволило господарям поля відсвяткувати взяття воріт уже на 52-й хвилині. Гутьєррес уник офсайду після закидання з глибини та в межах штрафного відкинув назад, а Циганков класно пробив у кут.

Заспів співвітчизника через п'ять хвилин міг підтримати Довбик. Утім, форвард відправив м'яч вище воріт комбінації за участі Савіо та Циганкова. А згодом Порту не влучив у дальній кут після ще однієї зрячої передачі українського вінгера. Не пробив Дімітрєвскі й Стуані, який замінив Довбика.

"Райо Вальєкано" виглядав мляво, а на 76-й хвилині ще й залишився в меншості. Чаваррія у простій ситуації вдарив суперника руками в обличчя, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Додатково покарав грубіянів Савіо, який у доданий час встиг двічі розписатися у воротах "бджіл" – 3:0 у підсумку.