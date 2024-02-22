Екс-зірка "Барселони" отримав 4,5 роки в'язниці: що він накоїв

Колишній оборонець іспанської "Барселони" та низки інших команд Дані Алвес засуджений до тюремного ув'язнення та проведе за ґратами 4,5 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

40-річний бразилець отримав вирок у справі про зґвалтування. Він вчинив наругу над молодою жінкою в одному з нічних клубів Барселони в грудні 2022 року.

Алвес дізнався вирок після тривалого перебування в ізоляторі. Суд регулярно відхиляв запити адвокатів на вихід під заставу, побоюючись втечі підозрюваного на батьківщину. Прокурор вимагав 9 років ув'язнення для бразильця, але Феміда обмежилася половиною терміну.

Про злочин Алвеса стало відомо торік у січні. Спершу він відкидав усі звинувачення, пізніше – визнав, що мав статевий акт із жертвою за обопільною згодою. Згодом бразилець доповнив свідчення інформацією, що зґвалтована дівчина жодного разу не заперечила.

Хто такий Дані Алвес

Уродженець Жуазейру (штат Байя), один із найтитулованіших футболістів в історії. Вихованець колективів "Жуазейру" та "Байя".

Посеред сезону 2002/03 перебрався до Іспанії. Провів 5,5 сезонів у складі "Севільї" та за 35,5 млн євро перейшов до "Барселони". На "Камп Ноу" був основним оборонцем упродовж восьми років. Сезон 2016/17 відіграв за туринський "Ювентус", а наступні два – за французький "Парі Сен-Жермен".

У 2019-2021 рр. захищав кольори "Сан-Паулу" на батьківщині, а другу частину кампанії 2021/22 провів у "Барселоні". Останній клуб у біографії Алвеса – мексиканський "Пумас" (2022/23). Збирати колекцію трофеїв бразилець розпочав у "Байї", з якою здобув Кубок Нордесте.

Далі були Кубок і Суперкубок Іспанії, два Кубки УЄФА та Суперкубок Європи зі "Севільєю". У складі "Барселони" він 6 разів став чемпіоном Іспанії, виграв по чотири Кубка та Суперкубка Іспанії, по три рази тріумфував у Лізі чемпіонів. Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу. У лавах "Ювентуса" оформив чемпіонський дубль, а з ПСЖ виграв два титули Ліги 1, Кубок ліги, Кубок і Суперкубок Франції. У 2021 році став чемпіоном штату Пауліста зі "Сан-Паулу". У складі збірної Бразилії двічі тріумфував на Копа Амеріка та здобув "золото" Олімпіади-2020.