Цыганков красивым голом обеспечил "Жироне" победу в чемпионате Испании.

Испания, Ла Лига, 26-й тур

"Жирона" – "Райо Вальекано" – 3:0

Голы: Цыганков, 52, Савио, 90+1, 90+5

Удаление: Чаваррия, 76 (РВ, вторая желтая карточка)

Стартовые полчаса пронеслись относительно спокойно. А вот дальше "жирондинцы" взялись за дело серьезнее, так что появились моменты. Две попытки Эрреры нанести прицельный выстрел заблокировали защитники, а Довбик решил принимать мяч вместо удара в касание и упустил возможность.

С началом второй половины "Жирона" еще добавила. Это позволило хозяевам поля отпраздновать взятие ворот уже на 52-й минуте. Гутьеррес избежал офсайда после заброса из глубины и в пределах штрафной отбросил назад, а Цыганков классно пробил в угол.

Запев соотечественника через пять минут мог поддержать Довбик. Впрочем, форвард отправил мяч выше ворот после комбинации с участием Савио и Цыганкова. А потом Порту не попал в дальний угол после еще одной зрячей передачи украинского вингера. Не пробил Димитревски и Стуани, заменивший Довбика.

"Райо Вальекано" выглядел вяло, а на 76-й минуте еще и остался в меньшинстве. Чаваррия в простой ситуации ударил соперника руками в лицо, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Дополнительно наказал грубиянов Савио, который в добавленное время успел дважды расписаться в воротах "пчел" – 3:0 в итоге.