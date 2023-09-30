Циганков і Довбик не врятували "Жирону" від розгромної поразки "Реалу"

Іспанія, Ла Ліга, 8-й тур

"Жирона" – "Реал" – 0:3

Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 71

Каталонці непогано розпочали, створивши дві нагоди в дебюті зустрічі. Спершу Еррера пробив головою над воротами, а згодом Циганков замкнув дальню стійку та влучив у каркас воріт. Королівський клуб покарав "жирондинців" за таке марнотратство.

Кара виявилася подвійною. У середині тайму мадридці забили двічі впродовж чотирьох хвилин. Відкрив рахунок Хоселу, який влучним ударом "прошив" голкіпера після передачі Беллінгема. Натомість Чуамені головою пробив точно в дев'ятку після навісу Крооса з кутового.

Повернути "Жирону" в гру міг Довбик. Гутьєрес кинув на хід партнеру ліворуч у штрафний майданчик, але українець не зміг поцілити в дальній кут. Не допомогли господарям і заміни. Керманич каталонців Мічел зняв із гри й українців – Циганкова замінили в перерві, а Довбика на 60-й хвилині.

Добив же "Жирону" на 71-й хвилині Беллінгем. Англійський хавбек організував атаку разом із Хоселу та з другої спроби завершив її голом у ворота Гассаніги. Більше команди не забивали, тож "Реал" відсвяткував перемогу й вийшов у лідери чемпіонату Іспанії замість "жирондинців".