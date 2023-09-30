UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Циганков і Довбик не врятували "Жирону" від розгромної поразки "Реалу"

Фото: Джуд Беллінгем знову став головним героєм "вершкових" (twitter.com/LaLiga)
Автор: Антон Федорців

"Жирона" з українцями Віктором Циганковим і Артемом Довбиком у старті програла мадридському "Реалу" з великим рахунком у 8-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 8-й тур

"Жирона" – "Реал" – 0:3

Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 71

 

 

 

Каталонці непогано розпочали, створивши дві нагоди в дебюті зустрічі. Спершу Еррера пробив головою над воротами, а згодом Циганков замкнув дальню стійку та влучив у каркас воріт. Королівський клуб покарав "жирондинців" за таке марнотратство.

Кара виявилася подвійною. У середині тайму мадридці забили двічі впродовж чотирьох хвилин. Відкрив рахунок Хоселу, який влучним ударом "прошив" голкіпера після передачі Беллінгема. Натомість Чуамені головою пробив точно в дев'ятку після навісу Крооса з кутового.

Повернути "Жирону" в гру міг Довбик. Гутьєрес кинув на хід партнеру ліворуч у штрафний майданчик, але українець не зміг поцілити в дальній кут. Не допомогли господарям і заміни. Керманич каталонців Мічел зняв із гри й українців – Циганкова замінили в перерві, а Довбика на 60-й хвилині.

Добив же "Жирону" на 71-й хвилині Беллінгем. Англійський хавбек організував атаку разом із Хоселу та з другої спроби завершив її голом у ворота Гассаніги. Більше команди не забивали, тож "Реал" відсвяткував перемогу й вийшов у лідери чемпіонату Іспанії замість "жирондинців".

До слова, раніше Кухаревич забив перший гол у Чемпіоншипі за "Свонсі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалЧемпіонат ІспаніїАртем Довбик