Цыганков и Довбик не спасли "Жирону" от разгромного поражения "Реалу"

Испания, Ла Лига, 8-й тур

"Жирона" – "Реал" – 0:3

Голы: Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71

Каталонцы неплохо начали, создав две возможности в дебюте встречи. Сначала Эррера пробил головой выше ворот, а затем Цыганков замкнул дальнюю штангу и попал в каркас ворот. Королевский клуб наказал "жирондинцев" за такую расточительность.

Расплата оказалась двойной. В середине тайма мадридцы забили дважды в течение четырех минут. Открыл счет Хоселу, который точным ударом "прошил" голкипера после передачи Беллингема. Чуамени же головой пробил точно в девятку после навеса Крооса с углового.

Вернуть "Жирону" в игру мог Довбик. Гутьерес бросил на ход партнеру слева в штрафной, но украинец не смог попасть в дальний угол. Не помогли хозяевам и замены. Наставник каталонцев Мичел снял с игры и украинцев – Цыганкова заменили в перерыве, а Довбика на 60-й минуте.

Добил же "Жирону" на 71-й минуте Беллингем. Английский хавбек организовал атаку вместе с Хоселу и со второй попытки завершил ее голом в ворота Гассаниги. Больше команды не забивали, поэтому "Реал" отпраздновал победу и вышел в лидеры чемпионата Испании вместо "жирондинцев".