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Циганков і Довбик не врятували "Жирону" від розгромної поразки "Реалу"

Жирона, Субота 30 вересня 2023 21:30
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Циганков і Довбик не врятували "Жирону" від розгромної поразки "Реалу" Фото: Джуд Беллінгем знову став головним героєм "вершкових" (twitter.com/LaLiga)
Автор: Антон Федорців

"Жирона" з українцями Віктором Циганковим і Артемом Довбиком у старті програла мадридському "Реалу" з великим рахунком у 8-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 8-й тур

"Жирона" – "Реал" – 0:3

Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 71

Каталонці непогано розпочали, створивши дві нагоди в дебюті зустрічі. Спершу Еррера пробив головою над воротами, а згодом Циганков замкнув дальню стійку та влучив у каркас воріт. Королівський клуб покарав "жирондинців" за таке марнотратство.

Кара виявилася подвійною. У середині тайму мадридці забили двічі впродовж чотирьох хвилин. Відкрив рахунок Хоселу, який влучним ударом "прошив" голкіпера після передачі Беллінгема. Натомість Чуамені головою пробив точно в дев'ятку після навісу Крооса з кутового.

Повернути "Жирону" в гру міг Довбик. Гутьєрес кинув на хід партнеру ліворуч у штрафний майданчик, але українець не зміг поцілити в дальній кут. Не допомогли господарям і заміни. Керманич каталонців Мічел зняв із гри й українців – Циганкова замінили в перерві, а Довбика на 60-й хвилині.

Добив же "Жирону" на 71-й хвилині Беллінгем. Англійський хавбек організував атаку разом із Хоселу та з другої спроби завершив її голом у ворота Гассаніги. Більше команди не забивали, тож "Реал" відсвяткував перемогу й вийшов у лідери чемпіонату Іспанії замість "жирондинців".

До слова, раніше Кухаревич забив перший гол у Чемпіоншипі за "Свонсі".

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Реал Чемпіонат Іспанії Артем Довбик
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