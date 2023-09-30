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Цыганков и Довбик не спасли "Жирону" от разгромного поражения "Реалу"

Жирона, Суббота 30 сентября 2023 21:30
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Цыганков и Довбик не спасли "Жирону" от разгромного поражения "Реалу" Фото: Джуд Беллингем снова стал главным героем "сливочных" (twitter.com/LaLiga)
Автор: Антон Федорцив

"Жирона" с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком в старте проиграла мадридскому "Реалу" с крупным счетом в 8-м туре испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 8-й тур

"Жирона" – "Реал" – 0:3

Голы: Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71

Каталонцы неплохо начали, создав две возможности в дебюте встречи. Сначала Эррера пробил головой выше ворот, а затем Цыганков замкнул дальнюю штангу и попал в каркас ворот. Королевский клуб наказал "жирондинцев" за такую расточительность.

Расплата оказалась двойной. В середине тайма мадридцы забили дважды в течение четырех минут. Открыл счет Хоселу, который точным ударом "прошил" голкипера после передачи Беллингема. Чуамени же головой пробил точно в девятку после навеса Крооса с углового.

Вернуть "Жирону" в игру мог Довбик. Гутьерес бросил на ход партнеру слева в штрафной, но украинец не смог попасть в дальний угол. Не помогли хозяевам и замены. Наставник каталонцев Мичел снял с игры и украинцев – Цыганкова заменили в перерыве, а Довбика на 60-й минуте.

Добил же "Жирону" на 71-й минуте Беллингем. Английский хавбек организовал атаку вместе с Хоселу и со второй попытки завершил ее голом в ворота Гассаниги. Больше команды не забивали, поэтому "Реал" отпраздновал победу и вышел в лидеры чемпионата Испании вместо "жирондинцев".

К слову, ранее Кухаревич забил первый гол в Чемпионшипе за "Суонси".

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