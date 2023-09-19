Циганков і Довбик влаштували побиття "Гранади" та підняли "Жирону" в топ-3: відео

Українці Віктор Циганков і Артем Довбик доклалися до виїзної перемоги "Жирони" над "Гранадою" у 5-му турі чемпіонату Іспанії, що дозволила команді піднятися на третє місце в турнірній таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 5-й тур

"Гранада" – "Жирона" – 2:4

Голи: Узуні, 63, Боє, 85 – Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Каталонці зробили заявку на підсумковий успіх у стартові 30+ хвилин. "Жирона" провела вдалий відрізок, забивши три м'ячі без відповіді. Відкрив рахунок Циганков – вінгер прийняв передачу партнера та з лінії штрафного розкішно поклав у дальній кут.

Заспів українця підтримали партнери. Савіо потужним пострілом із півкола карної зони в дев'ятку подвоїв перевагу "жирондинців". А згодом Довбик після штрафного головою скинув на Лопеса, який замкнув дальню стійку – 0:3 ще до перерви.

"Гранада" зуміла забити двічі в другому таймі. Спершу Узуні розстріляв ворота з близької відстані. А на 85-й хвилині Боє ударом із кількох метрів скоротив відрив до мінімуму. Утім, останнє слово було за "Жироною" – Коуту прибрав оборонця в чужому штрафному та пробив під ближню стійку.

Завдяки перемозі "Жирона" піднялася в першу трійку команд Ла Ліги. Команда Циганкова та Довбика набрала 13 очок і йде на 3-й сходинці. "Барселона", що посідає друге місце, записала в актив таку ж кількість пунктів. Лідер – мадридський "Реал" (15 очок).