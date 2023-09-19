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Цыганков и Довбик устроили избиение "Гранады" и подняли "Жирону" в топ-3: видео

Гранада, Вторник 19 сентября 2023 09:11
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Цыганков и Довбик устроили избиение "Гранады" и подняли "Жирону" в топ-3: видео Фото: Виктор Цыганков и Артем Довбик в победных объятиях (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорцив

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик приложились к выездной победе "Жироны" над "Гранадой" в 5-м туре чемпионата Испании, что позволило команде подняться на третье место в турнирной таблице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 5-й тур

"Гранада" – "Жирона" – 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 – Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Каталонцы сделали заявку на итоговый успех в стартовые 30 минут. "Жирона" провела удачный отрезок, забив три безответных мяча. Открыл счет Цыганков – Вингер принял передачу партнера и с линии штрафной роскошно уложил в дальний угол.

Запев украинца поддержали партнеры. Савио мощным выстрелом из полукруга штрафной зоны в девятку удвоил преимущество "жирондинцев". А потом Довбик после штрафного головой сбросил на Лопеса, который замкнул дальнюю штангу – 0:3 еще до перерыва.

"Гранада" сумела забить дважды во втором тайме. Сначала Узуни расстрелял ворота с близкого расстояния. А на 85-й минуте Бойе ударом с нескольких метров сократил отрыв до минимума. Впрочем, последнее слово было за "Жироной" – Коуту убрал защитника в чужой штрафной и пробил под ближнюю штангу.

Благодаря победе "Жирона" поднялась в первую тройку команд Ла Лиги. Команда Цыганкова и Довбика набрала 13 очков и идет на 3-й строчке. Занимающая второе место "Барселона" записала в актив такое же количество пунктов. Лидер – мадридский "Реал" (15 очков).

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих украинских легионеров с Цыганковым и Довбиком в списке.

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Чемпионат Испании Артем Довбик
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