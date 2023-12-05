Циганков і Довбик програли в конкурсі барменів: веселе відео від "Жирони"

"Жирондинці" на чолі з головним тренером основи Мічелом відвідали виробництво хмільного напою. Там футболісти не тільки ознайомилися з потужностями підприємства, а й спробували себе в ролі бармена.

Циганков, Довбик та інші виконавці взяли участь в імпровізованому конкурсі "Хто найдбайливіше наливає пиво". Футболісти один за одним розливали один із лагерів броварні у фірмові келихи. Більшість підопічних Мічела місію провалило, отримавши іронічні коментари пивоварів.

Найкраще впорався зі завданням ветеран команди Дейлі Блінд. 33-річний оборонець налив пиво під правильним кутом і не допустив появу піни. Вочевидь, далося взнаки походження нідерландця.

"Жирона" в сезоні 2023/24

Команда стала одним із відкриттів нинішнього сезону Ла Ліги. З перших турів чемпіонату "червоно-білі" йдуть серед лідерів першості.

Наразі "Жирона" ділить перше-друге місця з мадридським "Реалом". Обидві команди набрали по 38 очок. Результати команд ідентичні – 12 перемог, 2 нічиї та 1 поразка. "Вершкові" випереджають каталонців лише завдяки перемозі в очній зустрічі (3:0).

Кольори "жирондинців" цьогоріч захищають дві зірки збірної України. Віктор Циганков провів 13 матчів у Ла Лізі (3 м'ячі, 2 асисти), а натомість Артем Довбик зіграв 14 поєдинків (7 голів, 5 результативних передач).