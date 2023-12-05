Цыганков и Довбик проиграли в конкурсе барменов: веселое видео от "Жироны"

"Жирондинцы" во главе с главным тренером основы Мичелом посетили производство хмельного напитка. Там футболисты не только ознакомились с мощностями предприятия, но и попробовали себя в качестве бармена.

Цыганков, Довбик и другие исполнители приняли участие в импровизированном конкурсе "Кто заботливее всего наливает пиво". Футболисты один за другим разливали один из лагеров пивоварни в фирменные бокалы. Большинство подопечных Мичела провалило миссию, получив иронические комментарии пивоваров.

Лучше всего справился с заданием ветеран команды Дейли Блинд. 33-летний защитник налил пиво под правильным углом и не допустил появление пены. Очевидно, сказалось происхождение нидерландца.

"Жирона" в сезоне 2023/24

Команда стала одним из открытий нынешнего сезона Ла Лиги. С первых туров чемпионата "красно-белые" идут среди лидеров первенства.

В данный момент "Жирона" делит первое-второе места с мадридским "Реалом". Обе команды набрали по 38 очков. Результаты команд идентичны – 12 побед, 2 ничьи и 1 поражение. "Сливочные" опережают каталонцев только благодаря победе в очной встрече (3:0).

Цвета "жирондинцев" в этом году защищают две звезды сборной Украины. Виктор Цыганков провел 13 матчей в Ла Лиге (3 мяча, 2 ассиста), а Артем Довбик сыграл 14 поединков (7 голов, 5 результативных передач).