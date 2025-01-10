Циганков чи Крапивцов: "Жирона" розраховує лише на одного українця в першій грі 2025-го

Каталонці розпочнуть 2025 рік виїзним поєдинком з "Алавесом". Гра відбудеться в суботу, 11 січня. Початок – о 15:00 за київським часом.

До заявки команди вперше з листопада потрапив український вінгер Віктор Циганков. Вітчизняного футболіста протягом минулого року переслідували травми. Через це він змушений був пропустити багато матчів, як за "Жирону" так і за національну збірну.

"Циганков – дуже важливий для нас гравець. Зараз я чекаю побачити його у кращій формі. Віктор у сезоні частіше був травмований і поза полем, ніж на полі, і це була велика втрата для нас. Але я переконаний, що він буде важливим гравцем у другій частині сезону", – сказав іспанським ЗМІ наставник каталонського клубу Мічел.

А от інший українець – голкіпер Владислав Крапивцов у заявці поки не значиться. Він офіційно став гравцем клубу з відкриттям трансферного вікна – 1 січня 2025 року. "Жирона" спішно намагалась зареєструвати його на ігри внутрішньої першості та Ліги чемпіонів.

Команда українців зараз посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. В її активі 25 очок. "Жирона" здобула 7 перемог, стільки ж разів поступилась та 4 зустрічі завершила внічию.

Травми Циганкова у поточному сезоні

Українець змазав підготовку до сезону через травму стегна, отриману на Євро-2024 у складі збірної України та вірусну хворобу.

З'явився в складі "Жирони" в другому матчі Ла Ліги проти "Атлетіко" (0:3). У наступній грі з "Осасуною" (4:0) оформив гол+пас. Зіграв ще в чотирьох поєдинках чемпіонату та стартовій грі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ (0:1). У другому турі ЛЧ у протистоянні з нідерландським "Фейєнордом" (2:3) отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Не грав впродовж півтора місяця, повернувшись на поле наприкінці листопада. Зіграв у Ла Лізі проти "Еспаньола" (4:1) та в ЛЧ проти австрійського "Штурма" (0:1). Після чого знов травмувався і вибув до кінця 2024 року.

Загалом у першій половині сезону український вінгер провів за "Жирону" лише 10 матчів. Гол та пас у третьому турі чемпіонату Іспанії так і залишаються його єдиними результативними діями в сезоні.