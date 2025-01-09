Зірці збірної України дозволили тренуватися з м'ячем після моторошної травми
Півзахисник національної команди України та італійського клубу "Дженоа" Руслан Маліновський успішно відновлюється після травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.
Маліновський отримав важке пошкодження ще у вересні, пережив хірургічне втручання, багато днів провів на лікарняному ліжку. Але найстрашніше вже позаду.
9 січня футболіст вперше повернувся до роботи з м'ячем. Це важливий етап на шляху до повного відновлення. Футболіст наголошував, що не планує поспішати і хоче бути повністю готовим до повернення на поле.
Травма Маліновського: що відомо
31-річний півзахисник зазнав моторошного ушкодження 21 вересня в матчі 5-го туру Серії А проти "Венеції". Медики виявили в нього вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.
Уже наступного дня футболіст був прооперований. Тоді ж лікарі назвали орієнтовні терміни його відновлення – від трьох місяців.
У нинішньому сезоні Маліновський встиг провести 6 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 1 результативну передачу. У лавах збірної України зіграв на старті Ліги націй 10 хвилин проти Албанії та 12 – проти Чехії.
Раніше повідомили, що іспанський клуб терміново дозаявляє українського голкіпера на Лігу чемпіонів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.