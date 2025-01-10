Цыганков или Крапивцов: "Жирона" рассчитывает лишь на одного украинца в первой игре 2025-го

Каталонцы начнут 2025 год выездным поединком с "Алавесом". Игра состоится в субботу, 11 января. Начало - в 15:00 по киевскому времени.

В заявку команды впервые с ноября попал украинский вингер Виктор Цыганков. Отечественного футболиста на протяжении прошлого года преследовали травмы. Из-за этого он вынужден был пропустить много матчей, как за "Жирону" так и за национальную сборную.

"Цыганков - очень важный для нас игрок. Сейчас я жду увидеть его в лучшей форме. Виктор в сезоне чаще был травмирован и вне поля, чем на поле, и это была большая потеря для нас. Но я убежден, что он будет важным игроком во второй части сезона", - сказал испанским СМИ наставник каталонского клуба Мичел.

А вот другой украинец - голкипер Владислав Крапивцов в заявке пока не значится. Он официально стал игроком клуба с открытием трансферного окна - 1 января 2025 года. "Жирона" спешно пыталась зарегистрировать его на игры внутреннего первенства и Лиги чемпионов.

Команда украинцев сейчас занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги. В ее активе 25 очков. "Жирона" одержала 7 побед, столько же раз уступила и 4 встречи завершила вничью.

Травмы Цыганкова в текущем сезоне

Украинец смазал подготовку к сезону из-за травмы бедра, полученной на Евро-2024 в составе сборной Украины и вирусной болезни.

Появился в составе "Жироны" во втором матче Ла Лиги против "Атлетико" (0:3). В следующей игре с "Осасуной" (4:0) оформил гол+пас. Сыграл еще в четырех поединках чемпионата и стартовой игре Лиги чемпионов против французского ПСЖ (0:1). Во втором туре ЛЧ в противостоянии с нидерландским "Фейеноордом" (2:3) получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

Не играл в течение полутора месяцев, вернувшись на поле в конце ноября. Сыграл в Ла Лиге против "Эспаньола" (4:1) и в ЛЧ против австрийского "Штурма" (0:1). После чего вновь травмировался и выбыл до конца 2024 года.

Всего в первой половине сезона украинский вингер провел за "Жирону" лишь 10 матчей. Гол и пас в третьем туре чемпионата Испании так и остаются его единственными результативными действиями в сезоне.