Циганков близький до АПЛ: "Жирона" озвучила трансферну вартість

Іспанська "Жирона" планує продати Віктора Циганкова під час літнього трансферного вікна, каталонці очікують виручити за трансфер орієнтовно 20 мільйонів євро.

Сам футболіст відкритий до зміни клубу та розглядає можливість переїзду до Англії.

Щоб пришвидшити процес, агентка Циганкова Олена Миськів підписала мандат на ведення переговорів із відомим ізраїльським агентом Піні Захаві.

Серед потенційних претендентів на українця клуби Англійської Прем'єр Ліги. Раніше іспанське видання AD повідомляло, що інтерес до гравця проявляють "Борнмут", "Вест Гем" та "Фулгем".

Циганков уже потрапляв у сферу інтересів АПЛ, зокрема "Манчестер Юнайтед" та "Астон Вілли" ще в січні 2023 року.

Циганков у Ла Лізі

Віктор перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" взимку 2023 року за 5 мільйонів євро.

З того часу вінгер провів за іспанський клуб 85 матчів, у яких відзначився 13 забитими м'ячами та 18 результативними передачами. У сезоні-2023/24 допоміг команді вперше в історії пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів.

Контракт футболіста з "Жироною" чинний до літа 2027 року, а сума відступних складає 30 млн євро.