Цыганков близок к АПЛ: "Жирона" озвучила трансферную стоимость

Испанская "Жирона" планирует продать Виктора Цыганкова во время летнего трансферного окна, каталонцы ожидают выручить за трансфер ориентировочно 20 миллионов евро.

Сам футболист открыт к смене клуба и рассматривает возможность переезда в Англию.

Чтобы ускорить процесс, агент Цыганкова Елена Мыськив подписала мандат на ведение переговоров с известным израильским агентом Пини Захави.

Среди потенциальных претендентов на украинца клубы Английской Премьер Лиги. Ранее испанское издание AD сообщало, что интерес к игроку проявляют "Борнмут", "Вест Хэм" и "Фулхэм".

Цыганков уже попадал в сферу интересов АПЛ, в частности "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" еще в январе 2023 года.

Цыганков в Ла Лиге

Виктор перешел в "Жирону" из киевского "Динамо" зимой 2023 года за 5 миллионов евро.

С тех пор вингер провел за испанский клуб 85 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и 18 результативными передачами. В сезоне-2023/24 помог команде впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Контракт футболиста с "Жироной" действует до лета 2027 года, а сумма отступных составляет 30 млн евро.