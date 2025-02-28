Цифровізація сфери будівництва пришвидшить відбудову країни, - Шуляк

"Ми прагнемо, щоб українські виробники будматеріалів розширювали виробництво, для того, щоб якнайшвидше відбудовувати зруйновану інфраструктуру. Але ми розуміємо, що вони можуть стикатися з потенційними корупційними ризиками – починаючи від відведення земельної ділянки для будівництва заводу, закінчуючи питаннями дозвільної документації та введенням в експлуатацію. Саме тому наше завдання зробити ці процеси максимально прозорими", - наголосила Шуляк.

Вона нагадала, що згідно з соцопитуваннями, українців насамперед хвилює питання справедливого миру, а на другому місці – боротьба з корупцією.

"Ризик корупції є, і він заважає швидкому втіленню певним програмам, пов’язаних з відновленням. Нівелюючи корупційні ризики, ми розширюємо та прискорюємо наші можливості до розвитку", - зауважила парламентарка.

Саме тому, за її словами, одним з головних завдань у будівельній сфері є цифровізація, знищення монополій, підвищення відповідальності за корупційні прояви.

"Це ті речі, на яких потрібно фокусуватися в законодавстві та у діях виконавчої влади. І звичайно, залучати бізнес до цих процесів, щоб у цій сфері було більше прозорості", - зазначила очільниця Комітету ВР з містобудування.

Вона додала, що цифровізація та автоматизація процесів допомагає зменшити вплив чиновника на прийняття рішень та зменшує корупційні ризики.

Приміром, всі будівлі з категорію наслідків СС-1 зараз будуть проходити процес автоматичної реєстрації. Згодом цю процедуру потрібно масштабувати і на будівництво категорії СС-2 і СС-3.

"Я впевнена, що всі цифрові ініціативи позитивно впливають на процес відбудови України. Вони забезпечують надходження інвестицій, адже це про прозорість та підзвітність – речі, без яких неможлива відбудова країни", - підсумувала Шуляк.