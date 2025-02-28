Цифровизация сферы строительства ускорит восстановление страны, - Шуляк

"Мы хотим, чтобы украинские производители стройматериалов расширяли производство, для того, чтобы как можно быстрее восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Но мы понимаем, что они могут сталкиваться с потенциальными коррупционными рисками - начиная от отвода земельного участка для строительства завода, заканчивая вопросами разрешительной документации и вводом в эксплуатацию. Именно поэтому наша задача сделать эти процессы максимально прозрачными", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что согласно соцопросам, украинцев прежде всего волнует вопрос справедливого мира, а на втором месте - борьба с коррупцией.

"Риск коррупции есть, и он мешает быстрому воплощению определенных программ, связанных с восстановлением. Нивелируя коррупционные риски, мы расширяем и ускоряем наши возможности к развитию", - отметила парламентарий.

Именно поэтому, по ее словам, одной из главных задач в строительной сфере является цифровизация, уничтожение монополий, повышение ответственности за коррупционные проявления.

"Это те вещи, на которых нужно фокусироваться в законодательстве и в действиях исполнительной власти. И конечно, привлекать бизнес к этим процессам, чтобы в этой сфере было больше прозрачности", - отметила руководительница Комитета ВР по градостроительству.

Она добавила, что цифровизация и автоматизация процессов помогает уменьшить влияние чиновника на принятие решений и уменьшает коррупционные риски.

К примеру, все здания с категорией последствий СС-1 сейчас будут проходить процесс автоматической регистрации. Впоследствии эту процедуру нужно масштабировать и на строительство категории СС-2 и СС-3.

"Я уверена, что все цифровые инициативы положительно влияют на процесс восстановления Украины. Они обеспечивают поступление инвестиций, ведь это о прозрачности и подотчетности - вещи, без которых невозможно восстановление страны", - подытожила Шуляк.