Цифровізація сфери будівництва пришвидшить відбудову країни, - Шуляк

Україна працює над забезпеченням максимальної цифровізації процесів відбудови. Це дозволить прибрати корупційні ризики у цій сфері та пришвидшить відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк під час конференції "Державне партнерство та інвестиції у відновлення територій. Як залучати українських виробників будівельних матеріалів до процесу відновлення".

"Ми прагнемо, щоб українські виробники будматеріалів розширювали виробництво, для того, щоб якнайшвидше відбудовувати зруйновану інфраструктуру. Але ми розуміємо, що вони можуть стикатися з потенційними корупційними ризиками – починаючи від відведення земельної ділянки для будівництва заводу, закінчуючи питаннями дозвільної документації та введенням в експлуатацію. Саме тому наше завдання зробити ці процеси максимально прозорими", - наголосила Шуляк.

Вона нагадала, що згідно з соцопитуваннями, українців насамперед хвилює питання справедливого миру, а на другому місці – боротьба з корупцією.

"Ризик корупції є, і він заважає швидкому втіленню певним програмам, пов’язаних з відновленням. Нівелюючи корупційні ризики, ми розширюємо та прискорюємо наші можливості до розвитку", - зауважила парламентарка.

Саме тому, за її словами, одним з головних завдань у будівельній сфері є цифровізація, знищення монополій, підвищення відповідальності за корупційні прояви.

"Це ті речі, на яких потрібно фокусуватися в законодавстві та у діях виконавчої влади. І звичайно, залучати бізнес до цих процесів, щоб у цій сфері було більше прозорості", - зазначила очільниця Комітету ВР з містобудування.

Вона додала, що цифровізація та автоматизація процесів допомагає зменшити вплив чиновника на прийняття рішень та зменшує корупційні ризики.

Приміром, всі будівлі з категорію наслідків СС-1 зараз будуть проходити процес автоматичної реєстрації. Згодом цю процедуру потрібно масштабувати і на будівництво категорії СС-2 і СС-3.

"Я впевнена, що всі цифрові ініціативи позитивно впливають на процес відбудови України. Вони забезпечують надходження інвестицій, адже це про прозорість та підзвітність – речі, без яких неможлива відбудова країни", - підсумувала Шуляк.