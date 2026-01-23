Цифровізація фронту: Федоров оголосив про запуск системи Mission Control для дронів

Автоматизація замість "паперової армії"

Нова система Mission Control в межах бойової екосистеми DELTA дозволить відмовитися від ручних зведень. Тепер кожен підрозділ фіксуватиме в цифровому форматі технічні деталі вильотів: тип апарата, координати запуску та конкретні завдання.

"Сучасна війна - технологічна. Завдяки єБалам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою. Бачимо виконані завдання, їхню інтенсивність і внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо", - зазначив Михайло Федоров.

Він підкреслив, що цифровізація допоможе командирам отримувати актуальну інформацію з передової миттєво.

"Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі - без ручних зведень і бюрократії", - наголосив Михайло Федоров.

Математика війни та плани на майбутнє

Очільник відомства анонсував, що після успішного запуску системи для дронів аналогічні інструменти отримає й артилерія. На основі цих даних будуть створюватися щомісячні рейтинги ефективності та детальна статистика всього корпусу.

"Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів, командирах, щомісячних рейтингах і статистиці всього корпусу. Це пришвидшить управлінські рішення - без ручного режиму й інтуїції", - підкреслив Федоров.

За словами міністра, робота департаменту "математики війни" у кластері Brave1 дозволяє системно масштабувати цей досвід на всю оборонну сферу.

"Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень. Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових", - підсумував Михайло Федоров.