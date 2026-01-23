Цифровізація фронту: Федоров оголосив про запуск системи Mission Control для дронів
В Україні запускають Mission Control - нову систему управління дронами в межах бойової екосистеми DELTA. Проєкт дозволить автоматизувати роботу екіпажів та прибрати зайву бюрократію з фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.
Автоматизація замість "паперової армії"
Нова система Mission Control в межах бойової екосистеми DELTA дозволить відмовитися від ручних зведень. Тепер кожен підрозділ фіксуватиме в цифровому форматі технічні деталі вильотів: тип апарата, координати запуску та конкретні завдання.
"Сучасна війна - технологічна. Завдяки єБалам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою. Бачимо виконані завдання, їхню інтенсивність і внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо", - зазначив Михайло Федоров.
Він підкреслив, що цифровізація допоможе командирам отримувати актуальну інформацію з передової миттєво.
"Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі - без ручних зведень і бюрократії", - наголосив Михайло Федоров.
Математика війни та плани на майбутнє
Очільник відомства анонсував, що після успішного запуску системи для дронів аналогічні інструменти отримає й артилерія. На основі цих даних будуть створюватися щомісячні рейтинги ефективності та детальна статистика всього корпусу.
"Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів, командирах, щомісячних рейтингах і статистиці всього корпусу. Це пришвидшить управлінські рішення - без ручного режиму й інтуїції", - підкреслив Федоров.
За словами міністра, робота департаменту "математики війни" у кластері Brave1 дозволяє системно масштабувати цей досвід на всю оборонну сферу.
"Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень. Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових", - підсумував Михайло Федоров.
Нагадаємо, раніше міністр Федоров повідомляв, що над Mission control працювали майже два роки. Після запуску системи для дронів наступним етапом стане її масштабування на артилерію.
Крім того, Україна активно працює над створенням власного аналога найпопулярнішого комерційного дрона DJI Mavic. Як зазначав Михайло Федоров, вітчизняна розробка перебуває на етапі фінальних випробувань та масштабування виробництва.
Головна мета проєкту - зменшити залежність ЗСУ від іноземних поставок та забезпечити армію стійкими до РЕБ розвідувальними дронами.