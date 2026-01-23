Цифровизация фронта: Федоров объявил о запуске системы Mission Control для дронов

В Украине запускают Mission Control - новую систему управления дронами в рамках боевой экосистемы DELTA. Проект позволит автоматизировать работу экипажей и убрать лишнюю бюрократию с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram .

Автоматизация вместо "бумажной армии"

Новая система Mission Control в рамках боевой экосистемы DELTA позволит отказаться от ручных сводок. Теперь каждое подразделение будет фиксировать в цифровом формате технические детали вылетов: тип аппарата, координаты запуска и конкретные задачи.

"Современная война - технологическая. Благодаря еБалам мы полностью понимаем, что происходит с дронами на поле боя. Видим выполненные задачи, их интенсивность и вклад каждого экипажа. Но чтобы бить врага еще эффективнее, этого недостаточно", - отметил Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что цифровизация поможет командирам получать актуальную информацию с передовой мгновенно.

"Мы убираем бумажную армию, которая отбирает время и фокус у военных. Все данные формируются автоматически на основе реальной работы экипажей. Командиры впервые получают полную картину выполнения миссий в реальном времени - без ручных сводок и бюрократии", - подчеркнул Михаил Федоров.

Математика войны и планы

Глава ведомства анонсировал, что после успешного запуска системы для дронов аналогичные инструменты получит и артиллерия. На основе этих данных будут создаваться ежемесячные рейтинги эффективности и подробная статистика всего корпуса.

"Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов, командирам, ежемесячным рейтингам и статистике всего корпуса. Это ускорит управленческие решения - без ручного режима и интуиции", - подчеркнул Федоров.

По словам министра, работа департамента "математики войны" в кластере Brave1 позволяет системно масштабировать этот опыт на всю оборонную сферу.

"Переходим от хаоса и фрагментарных данных к управляемой, технологической войне, где решения принимаются на основе точных цифр, а не предположений. Это и есть новая логика войны: воевать системно, технологично и эффективно, сохраняя жизни наших военных", - подытожил Михаил Федоров.