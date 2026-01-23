Цифровизация фронта: Федоров объявил о запуске системы Mission Control для дронов
В Украине запускают Mission Control - новую систему управления дронами в рамках боевой экосистемы DELTA. Проект позволит автоматизировать работу экипажей и убрать лишнюю бюрократию с фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.
Автоматизация вместо "бумажной армии"
Новая система Mission Control в рамках боевой экосистемы DELTA позволит отказаться от ручных сводок. Теперь каждое подразделение будет фиксировать в цифровом формате технические детали вылетов: тип аппарата, координаты запуска и конкретные задачи.
"Современная война - технологическая. Благодаря еБалам мы полностью понимаем, что происходит с дронами на поле боя. Видим выполненные задачи, их интенсивность и вклад каждого экипажа. Но чтобы бить врага еще эффективнее, этого недостаточно", - отметил Михаил Федоров.
Он подчеркнул, что цифровизация поможет командирам получать актуальную информацию с передовой мгновенно.
"Мы убираем бумажную армию, которая отбирает время и фокус у военных. Все данные формируются автоматически на основе реальной работы экипажей. Командиры впервые получают полную картину выполнения миссий в реальном времени - без ручных сводок и бюрократии", - подчеркнул Михаил Федоров.
Математика войны и планы
Глава ведомства анонсировал, что после успешного запуска системы для дронов аналогичные инструменты получит и артиллерия. На основе этих данных будут создаваться ежемесячные рейтинги эффективности и подробная статистика всего корпуса.
"Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов, командирам, ежемесячным рейтингам и статистике всего корпуса. Это ускорит управленческие решения - без ручного режима и интуиции", - подчеркнул Федоров.
По словам министра, работа департамента "математики войны" в кластере Brave1 позволяет системно масштабировать этот опыт на всю оборонную сферу.
"Переходим от хаоса и фрагментарных данных к управляемой, технологической войне, где решения принимаются на основе точных цифр, а не предположений. Это и есть новая логика войны: воевать системно, технологично и эффективно, сохраняя жизни наших военных", - подытожил Михаил Федоров.
Напомним, ранее министр Федоров сообщал, что над Mission control работали почти два года. После запуска системы для дронов следующим этапом станет ее масштабирование на артиллерию.
Кроме того, Украина активно работает над созданием собственного аналога самого популярного коммерческого дрона DJI Mavic. Как отмечал Михаил Федоров, отечественная разработка находится на этапе финальных испытаний и масштабирования производства.
Главная цель проекта - уменьшить зависимость ВСУ от иностранных поставок и обеспечить армию устойчивыми к РЭБ разведывательными дронами.