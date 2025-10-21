Цифровізація, BIM-технології і держпрограми: у Раді окреслили технічний каркас відновлення

За її словами, це має пришвидшити відбудову та знизити ризики.

Народна депутатка заявила, що якісне відновлення спирається на технічні рішення: запуск автоматичних дозволів для класу СС1 з подальшим розширенням на вищі категорії, а також впровадження обов’язкових BIM-технологій для державних об’єктів. За її словами, це дасть прозорість, контроль якості та економію коштів.

Шуляк також наголосила на необхідності активного впровадження антикорупційних запобіжників.

"Містобудівні умови та обмеження мають бути витягом із даних, доступним у "один клік", а в державній антикорупційній програмі слід закріпити вимірювані індикатори за зразком Ukraine Facility. Також необхідно посилити роль ДІАМ як третейського арбітра в спорах з органами місцевого самоврядування", - наголосила голова Комітету.

За її словами, масштаб інвестиційного поля оцінюється в 11,4 трлн грн потенційних державних проєктів та понад 2 трлн грн у житловому сегменті, що за участі міжнародних партнерів може перезапустити ринок.

Окрім цього, парламентарка запропонувала поєднувати механізм ескроу з проєктним фінансуванням, а не замінювати одне іншим.

"Також слід підтримати попит: з 10 вересня ВПО отримують компенсацію 70% першого внеску на житло за програмою "єОселя", банки долучаються, ринок реагує. Маємо працювати й над страхуванням воєнних ризиків", - додала Олена Шуляк.

Підсумовуючи, народна депутатка зазначила, що цифровізація, стандарти та прозорі правила здатні перетворити відбудову на практичний інструмент посилення економіки й підвищення якості міського середовища.