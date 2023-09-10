Цифри не остаточні. В Офісі генпрокурора назвали кількість загиблих під час війни дітей

"Станом на ранок 10 вересня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули та понад 1122 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - пише Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що цифри не є остаточними. Наразі продовжується робота з їх встановленням в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих й звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждали у:

Донецькій області - 487;

Харківській - 300;

Київській - 129;

Херсонській - 124;

Запорізькій - 99;

Миколаївській - 97;

Дніпропетровській - 96;

Чернігівській - 71;

Луганській - 67.

Жертви серед дітей

Варто додати також й те, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України російські терористи на постійній основі депортують українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених регіонів Росії. Київ постійно займається поверненням викрадених окупантами дітей.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.